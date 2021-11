De dag dat ‘Hello Goodbye’ de aankomst van buurman vastlegde op Schiphol

Mijn buurman, vriend en ex-collega vertrok begin januari 2012 naar Schotland. Hij was in dusdanig slechte staat dat hij op het vliegveld van Edinburgh onderuit ging. Een ambulance bracht hem naar de verslavingskliniek, waarnaar hij op weg was.



De eerste weken hoorden we niets van hem. Daarna kreeg ik hem aan de lijn. Hij stond sinds zijn aankomst droog en klonk helder. Vriendinnen van ons zochten hem halverwege zijn verblijf op en kwamen ook al terug met goede berichten.



Op een dinsdag in mei vloog hij weer deze kant op. Dezelfde vriendinnen en wat vrienden haalden hem op van Schiphol. Met een spandoek trokken ze de aandacht van een cameraploeg. Linssen hield interviews waarin de onzen vertelden dat buurman terugkwam uit een verslavingskliniek. Even later stapte hij, met een welvaartsbuikje, de ontvangsthal in. Tot uitzending kwam het niet. Hij hield niet van camera’s.



Die zonovergoten namiddag haalde ik voor iedereen Chinees en hielden we zonder alcohol een voor ons allen onwennig feestje in zijn achtertuin. Het was voor hem het begin van een tweede, beter leven.



Dat betere leven duurde ruim zeven jaar. Zeven jaar waarin hij tot zijn dood elke week dit stukje voor publicatie kritisch bekeek. Dezer dagen denk ik geregeld aan hem want hij zou begin deze maand 70 zijn geworden. Soms denk ik dat hij meekijkt over mijn schouder.