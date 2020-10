De Dag van de Duitse eenheid

Debat over Winters­wijk­se sportvel­den ligt open na conflict bij Trias: ‘Onze velden zijn niet afgetrapt’

2 oktober WINTERSWIJK - Er komt een brede discussie in de gemeenteraad over het vervangen van kunstgrasvelden bij sportverenigingen. Dit na een hoog opgelopen conflict over het hoofdveld van voetbalvereniging Trias, dat afgeschreven was, maar nog opgeknapt kon worden.