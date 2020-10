De Dahlia’s staan er voorbeeldig bij in deze tuin in Rekken

Nog enkele dagen kun je je vergapen aan het kleurrijke palet, volgende week worden de bloemen gesnoeid en de knollen opgegraven. Ze moeten de grond uit, voordat de eerste nachtvorst zich aandient. Op 12 oktober zijn de knollen te koop, vanaf 09.00 uur. Bewaar ze vorstvrij, dan bloeit de dahlia volgend jaar in jouw tuin.

De dahliatuin in Rekken is een fenomeen sinds 2010, het jaar dat Rekkens Volksfeest jubileerde. ,,Toen bedachten we hoe mooi het zou zijn een dahliatuin aan te leggen, rond de molen”, zegt Henk Bos, van de vrijwilligersbrigade. ,,Vanaf dat jaar is het een vast gegeven: het ene jaar staan hier dahlia’s, het volgende jaar rogge, voor het oogstfeest van de molen. Het is goed voor grond, die vruchtwisseling. Op die manier put je ‘m niet uit.”

Comeback

Dahlia’s beleven een stevige comeback. Decennia stond de uit Mexico afkomstige plant te boek als oubollig. Een boerenplant die enkel het modderige erf kleur gaf. Nu is het een hit, in chique bloemwinkels, strakke interieurs en tuinontwerpen. En moestuinen, voor de leuk vooral. Henk begrijpt waarom.



,,Variatie in kleur en vorm binnen de soort is enorm. Vroeger zag je rode, witte en gele dahlia’s, tegenwoordig kom je ze in alle kleuren en vormen tegen. Dubbel- of zelfs driekleurige, vlinderbloemige die insecten lokken, cactusdahlia’s die langer dan veertien dagen mooi op een vaas staan, kleintjes met een bloemdoorsnee van nog geen drie-, maar ook grote met een bloem van wel 35 centimeter.”

Volledig scherm De Dahliatuin in Rekken. © Jan Ruland van den Brink

4000 variaties in kleur

De dahliatuin in Rekken wordt mooier met de jaren. Goede connecties die het dorp dankzij het corso heeft met bloemkwekers uit het westen, draagt daaraan bij. ,,Bij hen kopen we in het voorjaar al onze knollen”, zegt Henk.



,,Onder licentie soms, zodat wij op de Achterhoekse zandgrond kunnen uittesten hoe nieuwe varianten het doet.” De zandgrond rond de molen wordt tweemaal per jaar bemest; een keer in het vroege voorjaar en een keer tijdens het groeiseizoen. De beloning is rijk, dahlia’s zijn dankbare knollen die van augustus tot half oktober gul bloeien.



Staat in Rekken zo’n beetje het gehele oeuvre van de soort? Welnee! Er zijn wel 4000 variaties in kleur, blad en bloemvorm en formaat!

Volledig scherm Henk Bos. © Jan Ruland van den Brink