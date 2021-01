De Dennenkamp in Rekken houdt corona op afstand: ‘Want we zijn lekker veel buiten’

Hoogspan­nings­mar­ter die Achterhoek in het donker zette krijgt plekje in een museum

13 januari BORCULO/ GROENLO - De marter die dinsdagmorgen werd geëlektrocuteerd in een verdeelstation in Borculo, wordt opgenomen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Als gevolg van de actie van het dier kwam een deel van de Achterhoek in het donker te zitten.