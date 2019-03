De dierenarts met de stropdas gaat voor een zetel in Brussel

Dat afkicken is niet helemaal gelukt, gezien uw ambitie voor een zetel in Brussel.

,,Nou, het is zo dat ik in mijn huidige werk bij de FAO, de wereldwijde voedsel- en landbouworganisatie voor de Verenigde Naties, mijn politieke ervaring nog steeds volop kan inzetten. Dus ik ben natuurlijk wel bezig gebleven met politiek. Bij de FAO zitten we namelijk met landen aan tafel om regeringen te adviseren over de bestrijding van dierziekten, vermindering antibioticagebruik, vaccinatiecampagnes en compensatie voor boeren bij ruimingen. Daarbij komt mijn jarenlange ervaring in de politiek natuurlijk enorm van pas, samen met mijn praktijkervaring als dierenarts in Hengelo en wijde omgeving. Alleen draag ik nu een stropdas in plaats van een stethoscoop.’’