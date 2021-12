De Doetinchemse Stadsboerderij is een veilige plek voor jonge vluchtelingen, maar voor hoe lang nog?

Zij heet Maijas, is 15 jaar. Komt uit Syrië en woont met haar familie in ’s-Heerenberg. Zijn naam is Erdom, geboren in Eritra. Pas 19 jaar, kwam in 2019 met zijn gezin (vader en moeder, vijf broertjes, één zusje) naar Doetinchem. De twee voelen zich thuis in de Achterhoek.



De overeenkomsten: beiden zijn ze jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning. En ze bezoeken wekelijks op dinsdagavond de inloop met lotgenoten op de stadsboerderij in de voormalige gevangenis De Kruisberg. Om onder deskundige begeleiding te sporten, samen te koken en te eten. Doel: beter aarden in een voor hen vreemde omgeving.