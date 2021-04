De dood van Zagajewski: Ineens waren er allemaal nieuwe familieleden

Begin dit jaar schreef ik in deze krant over Zagajewski. Hij is de favoriete dichter van mijn vriend, een Poolse advocaat uit Ulft. Ik vatte het idee op om samen naar Lviv te gaan, om de familie van de advocaat in het bijzonder, een paar schrijvers en de Europese geschiedenis in het algemeen achterna te reizen. Perplex wees hij me op het gedicht van Zagajewski: Naar Lwów vertrekken.