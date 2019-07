De ‘dracula-mier’ teistert Ulft al jaren: ‘Duizenden tegelijk liepen over de vensterbank’

Het aantal baby's in de regio Zutphen en Lochem in vijftien jaar bijna gehalveerd

12 juli De krimp in de regio blijkt nog groter dan voorspeld. In de gemeente Zutphen zijn op dit moment 45 procent minder baby's dan in 2004. In Brummen ligt het aantal kinderen jongeren dan één 43,8 procent lager dan 15 jaar geleden en in Lochem zelfs 48 procent. Een krimp die tot kopzorgen leidt in het onderwijs.