De drie breinmusketiers: ‘Wist jij dat vanillevla je hersenen vernielt?’

Het idee voor het boek is ontstaan in de werkkamer van Van de Beek in Lent. ,,Tijdens het tekenen luister ik graag naar lezingen van professoren. Ik hoorde een paar jaar geleden een verhaal van Erik Scherder, de breinprofessor van ons land. Super interessant. Wist jij dat vanillevla de hersenen kapot maakt? Ik ook niet. Sindsdien droom ik van een boek over hersenen. Wat gebeurt daar allemaal? Maar ja, het kwam er steeds niet van.”

Fred Diks heeft al tientallen kinderboeken geschreven en honderdduizenden verkocht. Onder andere over Koen Kampioen. ,,Door een verkeersongeluk zijn een paar jaar geleden mijn hersenen een beetje beschadigd. Daardoor kan ik onder andere slecht tegen drukte en kan ik me moeilijk concentreren. Ik was tot het ongeluk leraar op een basisschool in mijn woonplaats, maar dat kan ik niet meer. Mariëlle vertelde me van haar droom over een hersenboek. Ik was natuurlijk direct geïnteresseerd.”