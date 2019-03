De droogte bij VIOS Beltrum lijkt eindelijk voorbij

‘Het is weer stuk gezelliger in Doetinchem na operatie jeugdbende’

7:43 DOETINCHEM / ZUTPHEN - ,,Volgens de politie en de gemeente is het weer een stuk gezelliger in Doetinchem. Daaruit mag je afleiden dat met deze hele operatie het gewenste resultaat is behaald.’’ Aldus de officier van justitie over de aanpak van een – in de visie van het Openbaar Ministerie – criminele jeugdgroep waarbij de leden zich bezighielden met afpersing, intimidatie en drugshandel.