De Eendracht huldigt ‘gouden’ Hermien Luttikhedde

Revisie deel Berkelbrug tussen Heure en Respelhoek

15:23 BORCULO - Het bovendeel van de ophaalbrug bij het Elbrinksvonder over de Berkel bij Borculo is voor revisie van de constructie getakeld. Het houten raamwerk van de brug - in brugbouwerstermen balanskist en balanspriemen - was aan reparatie toe.