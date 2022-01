De Eendracht viert 100ste verjaardag in Haarlo: ‘We zijn één grote, muzikale familie!’

Het is onder de appelbomen van de boerderij van Prinsen op ‘de Scholte’ (nu zorgboerderij Memelink - red.) dat muziekvereniging De Eendracht in september 1922 werd geboren. De oprichters? Een zevental jongeren. „’t Was stil in Haarlo, vond men. Kon daar niet wat aan gedaan worden? Wat vrolijks, een muziekvereniging bijvoorbeeld. In Beltrum hadden ze een muziekkorps en dat was daar een succes. En in Geesteren. Er werd geïnformeerd in Beltrum: Hoeveel kostten de instrumenten en wat vroeg een dirigent zo ongeveer?”, blikt Johan Schutte, de zoon van de toenmalige ‘meester Schutte’ van de openbare school in Borklose Maote terug.