De eenheid in de Achterhoek is verder te zoeken dan ooit

Bewoners in actie tegen smalle en drukke ‘frustra­tie­straat’ door Laag-Kep­pel

24 september LAAG-KEPPEL - Bewoners van de Dorpsstraat in Laag-Keppel komen in actie tegen de enorme verkeersdrukte in hun smalle straat. Elke dag zijn er opstoppingen, fietsers en motorrijders over de stoep en hardrijders. ,,Dit is een frustratiestraat.”