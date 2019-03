De eerste gele akker is alweer gesignaleerd

KEIJENBORG - De eerste gele akker in de Achterhoek is alweer gesignaleerd, aan de Kruisbergseweg tussen Keijenborg en Velswijk. Het gras op de akker is doodgespoten met het omstreden landbouwgif Roundup.

Roundup is de merknaam van een landbouwgif dat op de markt wordt gebracht door het Amerikaanse bedrijf Monsanto. De werkzame stof is glyfosaat.

De eerste week van maart is vroeg voor het doodspuiten van grasland met Roundup. Vorig jaar, toen we een koud voorjaar hadden, doken de gele en oranje akkers pas half april op. ,,De temperaturen zijn hoog geweest en het is droog. Daardoor loopt de natuur voor’’, zegt Emiel Waenink, eigenaar van het grasland aan de Kruisbergseweg.

Sneller

Het gras is een groenbemester. Het neemt in de winter nuttige stoffen als stikstof en fosfaten op, die anders zouden uitspoelen. Na het doodspuiten wordt het ondergeploegd. Het gras vergaat en geeft de meststoffen weer af aan het volgende gewas op de akker, in dit geval aardappelen. Het doden van het gras kan ook mechanisch, door te frezen. Dan duurt het echter langer voordat het gras verteert en de nuttige stoffen afgeeft. Door Roundup te gebruiken wordt het proces dus versneld.

,,Omdat het land zo droog is willen we niet te lang wachten met het volgende gewas’’, zegt Waenink. ,,Anders is de grond zo droog dat het niet meer aanslaat.’’

Mogelijk kankerverwekkend