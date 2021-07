De Emmy Awards, maar dan voor glaswerk: 1664 Achterhoekse spiegels zijn in de running

WINTERSWIJK/ ROTTERDAM - De Emmy Awards, maar dan voor bijzonder glaswerk in of op gebouwen: dat zijn de Glas Awards 2021. En de bijzondere ‘spiegelende pot’ uit Rotterdam, bekleed met 1664 Achterhoekse spiegels, is één van de vijf genomineerden voor deze ‘Emmy’.

De spiegelende pot is het koosnaampje voor het inmiddels niet meer zo nieuwe kunstdepot van museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het Winterswijkse bedrijf Sorba verzorgde de spraakmakende gevel met de 1664 speciale glaspanelen.

Spiegeltje spiegeltje aan de wand...

De panelen zijn zogeheten ‘dubbelgekromde spiegelglaspanelen’. Een bijzondere eis was dat het glas aan de kant van het Erasmus Medisch Centrum niet hinderlijk het ziekenhuis binnen mocht spiegelen. Daarvoor is aan die zijde een ‘matte wolk’ op het glaspatroon aangebracht. Ook de glasplaten voor de deuren en uitzichtramen waren allemaal verschillend. Als de deuren dicht staan, moeten die verdwijnen in de spiegel.

Het kunstdepot is ontworpen door architect Winny Maas. Elk paneel heeft een eigen naam. Medewerkers van Sorba legden in mei 2019 het eerste stukje van de grote puzzel en in september 2020 werd het depot officieel geopend. Beneden heeft het bijna 40 meter hoge gebouw een diameter van 40 meter, en bovenaan van 60 meter.

De genomineerden

Voor de Glas Award zijn vijf projecten genomineerd: Kantoorgebouw Pharos in Hoofddorp, De Sint Nicolaaskerk in Denekamp, de fietsenstalling aan het Koningin Julianaplein in Den Haag, het gebouw ‘The Looking Glass’ in Amsterdam en dus het Rotterdamse kunstdepot.

De Glas Award is de vakprijs in de vlakglasbranche. De prijs is een initiatief van Bouwend Nederland Vakgroep GLAS. De winnaar van de prijs wordt op donderdag 16 september bekend gemaakt.