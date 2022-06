Af en toe faelt mien dah echte vakantie- of weekendgevuul weh. Ik wet nog da’k nao een waek warke op den vri-jdagmiddag noor huus fietste en mien ech op dah weekend kon veheuge. En al helemaol op de zes lange waeke van den zommervakantie. Moor gillie hoeve gin spiet met mien te hemme. Now ik ’t wark én de vakanties achter mien heb gelaote, bun der een haop mooie, andere gevuules veur in plaats gekomme.



Zoas dah van ‘t ‘s marges rustig opstaon, koffie drinke, krantje der bi-j en tege elf uur ’s nao gaon denke äöver wah der vandaag steet te gebeure. Of dah gevuul wanneer ik mien op zondagaovend nog wel ‘s inens realiseer da’k de volgende dag ganiet noor ’t wark hoef. De enige den mien now nog ieder joor met vakantie stuurt, is de chef van disse krant.



Vanaf kommende waek geet pagina 5 der een maond lang uut en hoef ik gin column in te levere. ’t Gekke is da’k as pensionada ganiet um den vakantie velaege zit. Moor goed, in augustus haop ik der weer fris tege aan te gaon. Veur wie nog weh op of met vakantie geet: allemaol een fijne tied.