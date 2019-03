De enorme impact van een ongeval: ‘Voor hem een taakstraf, voor ons levenslang’

Haar dochter, Samantha (27) uit Terborg, en kleindochters blijken slachtoffers te zijn van een ernstig ongeluk. ,,Met mijn vriend Eric stap ik in de auto en richting Zelhem treffen we een brandweerauto, ambulances en een helikopter.’’ Ze vreest voor het ergste als ze een auto op de kop ziet liggen. Dochter Samantha was met haar toenmalige man en kinderen op weg naar Melissa. ,,Ik ben ze alle vier kwijt, dacht ik.’’

Complicaties

Ze wordt naar de ambulance begeleid en ziet daar een huilende maar ongedeerde kleindochter Livia in de Maxi Cosi liggen. Livia is dan pas acht maanden oud (nu 3). ,,Eén heb ik er, denk ik, maar ik mag niet naar Sam, die door de broeders wordt klaargemaakt voor het Radboudumc.’’



Kleindochter Jaylin en haar vader zijn al in het Slingeland Ziekenhuis. Eenmaal daar ziet Memelink de 2-jarige dreumes Jaylin (nu 4) op een brancard liggen. Zij heeft een bebloed gezicht, waaraan allerlei slangetjes zitten. ,,Ze wordt in coma gehouden en moet net als haar moeder naar Nijmegen. Haar ex-man heeft enkel gekneusde ribben.’’



Na een telefoongesprek met de chirurg van Samantha, rijden ze richting het Radboudumc in Nijmegen. ,,Vanwege de vele complicaties weet hij niet of mijn meisje het redt.’’