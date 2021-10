De flamingo’s uit Zwillbrock zijn op weg naar hun Nederlandse overwinteradres

Ik leef met het idee dat ik me nergens echt thuis voel, en me daarom graag verplaats

5 oktober Als het goed is, stap ik morgen in een vliegtuig naar IJsland, en als het meezit, zal ik twee dagen later in Canada uitstappen. Aan het eind van de week hoop ik mijn oudoom van 93 jaar te interviewen over zijn leven.