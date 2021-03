De flamingo’s zijn terug in het Zwillbrocker Venn

Stalbrand betekent golf aan protesten, maar impact op boer is óók enorm: ‘Dit wil je niet nog eens meemaken’

25 maart VOORTHUIZEN/ NETTERDEN - Vrijwel elke stalbrand betekent een nieuwe golf van protesten tegen de intensieve veehouderij. Maar de impact op de boer zelf is niet minder groot. ,,Na de brand, was veiligheid in de stal het belangrijkste dat er is. Dit willen we niet nog een keer meemaken.’’