De gehoorbeschermer is niet meer voor losers: in de Achterhoek verkopen ze er miljoenen

Het wemelt van de oordoppen bij Pluggerz. Wie het pand van de Doetinchemse oordoppenfabrikant betreedt ziet naast de ingang dozen vol doppen opgestapeld staan. Ook in de werkkamer van de grote baas van Pluggerz, CEO Peter-Paul van Leeuwen, liggen de gehoorbeschermers kriskras door elkaar. In allerlei maten en kleuren.



Zijn bedrijf heeft naar eigen zeggen de drukste zomer ooit achter de rug en is in drie jaar tijd gegroeid van 80 naar 150 medewerkers. Miljoenen standaarddoppen en honderdduizenden op maat gemaakte exemplaren worden op jaarbasis geproduceerd voor ongeveer 30 verschillende landen, vertelt Van Leeuwen. Vooral tijdens en in aanloop naar de zomer. De tijd van grote feesten en festivals.