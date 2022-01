De geur van smeulend riet hangt nog rond Needs huis: ‘We zijn bang geweest, het kon alle kanten op’

VIDEO Waarom nog lang niet elk dak in Oost-Nederland is bezaaid met zonnepane­len

In het regeerakkoord schrijven de coalitiepartijen dat ‘gezien de schaarse ruimte’ in ons land vooral ingezet moet worden op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken. Maar vooralsnog worden er in Oost-Nederland vooral enorme zonneparken en windmolens gepland. Het leidt tot veel onbegrip. ,,Door daar grootschalig op in te zetten, kiezen we nu juíst de moeilijkste weg.”

15 januari