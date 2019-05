De Graafschap baalt flink van ov-staking: ‘Dit raakt onze fans direct’

De thuiswedstrijd op De Vijverberg is uitverkocht. ,,Dit raakt onze fans direct. Het is zorgelijk dat dit een landelijke staking is waar wij geen enkele grip op hebben’’, zegt voorzitter Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap.



Hoeveel supporters er normaal gesproken met het openbaar vervoer naar Doetinchem komen is niet precies duidelijk, maar het aantal passagiers voor de pendeldienst tussen het station en het stadion is een goede indicatie. Ostendorp: ,,900 mensen maken gebruik van die pendeldienst en dat is natuurlijk een behoorlijk aantal. Het heeft gevolgen als zij niet met die bus op en neer naar het stadion kunnen.’’



Zo worden door het uitvallen van de bussen en treinen veel meer auto’s verwacht. Ostendorp adviseert supporters daarom vroeg te komen en de auto in de omgeving van het station te parkeren en vanaf daar naar het stadion te lopen. ,,Nog beter is het met de fiets te komen als dat mogelijk is, die kun je dicht bij het stadion stallen’’, zegt hij.