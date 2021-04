De Graafschap-directeur Hans Martijn Ostendorp streamt op zondag een kerkdienst: ‘Dat zie ik als zinvol, het brengt berusting’

Beschrijf uw gemiddelde weekend eens.

,,Volgend seizoen is het hopelijk niet meer zo, maar in de eerste divisie voetballen we met De Graafschap vaak op vrijdagavond. Als we thuis spelen ontvang ik het bestuur van de tegenpartij en laat ik mijn gezicht zien bij onze sponsoren.”



Hoe beleeft u een wedstrijd?

,,Het lukt me aardig om mijn emoties binnen te houden, maar ik ben niet onfeilbaar. Naast algemeen directeur ben ik ook supporter, eentje die als kind aan de hand van zijn vader naar de Vijverberg ging.” Glimlachend: ,,Laat ik zeggen dat het me lukt om me op de tribune 80 procent van de tijd als bestuurder te gedragen.”