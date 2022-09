De Graafschap en Wonion steunen samen voetballen in Silvolde voor naoberschap

SILVOLDE - Met een voetbalcompetitie voor jongeren in Silvolde gaan De Graafschap en woningcorporatie Wonion proberen het naoberschap in het dorp te vergroten. Ze willen jongeren zo bewust te maken van hun woonomgeving en hun leefstijl.

De competitie in Silvolde is voor jongeren in de leeftijd van ongeveer 10 tot 13 jaar. Zij kunnen zich met vriendjes opgeven en strijden tegen andere teams. Er wordt niet alleen gevoetbald, maar de kinderen kunnen ook ‘punten verdienen’ met andere klusjes in de wijk. Denk daarbij aan de buurt schoonmaken, bij ouderen op bezoek of geld inzamelen voor een goed doel.

Heel normaal om iets voor anderen te doen

Vooral met dat laatste willen Wonion en de Doetinchemse voetbalclub ervoor zorgen dat jongeren meer betrokken worden bij anderen in hun omgeving. Directeur Gerrolt Ooijman van Wonion is ervan overtuigd dat de leefbaarheid wordt vergroot als de jongeren meer betrokken zijn. ,,Zo willen we het naoberschap in stand houden en leren we ze dat het heel normaal is om iets voor anderen te doen.”

Behalve de competitie krijgen de jongeren ook workshops over bijvoorbeeld gezonde voeding, weerbaarheid of EHBO. De Graafschap Verbindt wil zo ook de jongeren laten zien wat een gezonde leefstijl is.

Competitie start in 2023

Het project begint waarschijnlijk in het voorjaar van 2023. In de loop der tijd willen De Graafschap Verbindt en Wonion meer projecten gaan uitvoeren in de andere kernen in Oude IJsselstreek.