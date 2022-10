De Graafschap grijpt in na vechtpartijen op De Vijverberg: stadionverboden uitgedeeld, meer sancties dreigen

Meer dan helft van Nederland woont in middelgro­te gemeente, zo komt Eva Boswinkel vanuit Zutphen voor ze op

Eva Boswinkel is benoemd als lid van het dagelijks bestuur van de M50. De middelgrote gemeenten van Nederland verenigen zich hierin om te lobbyen in Den Haag. De wethouder van Zutphen vervult daarin vanaf nu een belangrijke rol. „Meer dan de helft van Nederland woont in een middelgrote gemeente. Het is belangrijk om het geluid van die gemeenten te laten horen.”

