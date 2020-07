De Graafschap-iconen reageren op wandschildering De Vijverberg: ‘Het lijkt wel een foto!’

,,Het lijkt wel een foto! Hoe hebben ze dat zo kunnen maken?’’, reageert oud-spits Eric Viscaal telefonisch vanaf een terras in België. ,,Het is geweldig. Echt heel mooi gedaan.’’



Viscaal speelde van 1996 tot 2001 voor De Graafschap. Hij is de club altijd blijven volgen en denkt nog altijd met een fijn gevoel terug aan de tijd in de Achterhoek. ,,Als je eenmaal het Graafschap-gevoel hebt ervaren, dan vergeet je dat niet meer. Ik kijk nog altijd een groot deel van de wedstrijden. Iedere wedstrijd zie ik nog steeds een spandoek hangen met mijn naam erop, geweldig toch?’’



De afgelopen twee jaar was Viscaal hoofdopleidingen bij Al Ittihad in Saoedi-Arabië, waardoor een reis naar Doetinchem niet aan de orde was. ,,Maar ik ga absoluut binnenkort kijken’’, zegt hij.



Hij verblijft momenteel in België, waar hij wacht op een nieuwe uitdaging. ,,Helaas ben ik nooit teruggekeerd naar De Graafschap, maar ik zou er zeker voor open staan. Als ze vandaag bellen, ben ik morgen terug.’’