De Graafschap is ‘zeer teleurgesteld’ over versoepelingen: ‘Wij willen geen trouwe supporters uitsluiten!’

Dat zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp, die erg boos is. ,,Ja, het chagrijn is groot bij mij, want dit kan echt niet meer. Wij lopen tienduizenden euro’s mis per wedstrijd. Een derde van het publiek toelaten, dat zijn iets meer dan 4.000 mensen, kost ons meer geld dan het oplevert.



,,Want we moeten wel de hele organisatie optuigen, van controle tot stewards en horeca. Het toelaten van slechts een derde van het publiek is daarom voor ons geen versoepeling.”



Bovendien, zo zegt Ostendorp, moet de club dan kiezen welke supporters wel en niet welkom zijn. En dat wil De Graafschap helemaal niet. ,,Dat is niet eerlijk, want supporters en sponsors steunen ons nog steeds, terwijl ze in bijna twee jaar maar een paar wedstrijden hebben kunnen zien. Ze zijn hondstrouw en allemaal even loyaal. Daar kunnen én willen we niet tussen kiezen.”