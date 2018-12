De Graafschap met Veur Altied vanavond bij Pauw

‘Koso­vo-avon­tuur’ nekt IJzergiete­rij Neede

12:44 NEEDE - IJzergieterij Neede op de Needse Berg is failliet. De curator meldt van de bestuurder van de bv gehoord te hebben dat een ‘avontuur in Kosovo’ het bedrijf de das om doet. De productie van het van oorsprong Needse bedrijf was de afgelopen tijd naar dat Balkanland overgeheveld, maar is daar niet goed van de grond gekomen.