De Graafschap presenteert nieuwe trainer Adrie Poldervaart

Liveblog Columbia en TVC’28 maken Rohda Raalte kampioen, ook Sallandia mag champagne ontkurken

Kampioen worden zonder zelf te spelen is weliswaar niet zo fraai, maar bij Rohda Raalte zullen ze er niet om malen. De ploeg van Laurens Knippenborg keert volgend seizoen terug in de hoofdklasse. Ook vijfdeklasser Sallandia mocht eindelijk de champagnefles ontkurken. Dat geldt nog niet voor AZC, al zette de ploeg dankzij een 0-0 gelijkspel bij Robur et Velocitas wel een grote stap richting het kampioenschap. Er gebeurde nog veel meer op deze speeldag in het amateurvoetbal.

22 mei