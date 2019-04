De Graafschap speurt naar supporters die seizoenkaart aanbieden voor woekerprijs

Het doorverkopen van seizoenkaarten of e-tickets voor eredivisiewedstrijden is verboden. De Graafschap stuurde zondagochtend voor de start van de kaartverkoop een e-mail aan haar seizoenkaarthouders.



In de e-mail waarschuwde de club dat het doorverkopen van toegangsbewijzen een stadionverbod en een geldboete van 450 euro kan opleveren. ,,En we schromen niet om dat te doen’’, zegt Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap. ,,Zondagavond zijn er al drie verkopers doorgegeven aan de KNVB.’’



De wedstrijd in Doetinchem is een cruciaal duel voor Ajax in de titelstrijd met PSV. De Amsterdammers staan in puntenaantal gelijk met PSV. Direct nadat zondagmiddag de wedstrijd was uitverkocht, verschenen de eerste advertenties op Marktplaats. Enkele kaartjes krijgen biedingen van honderden euro's. ,,We willen de mensen die dit doen nadrukkelijk waarschuwen. Ajax is van harte welkom in ons uitvak, maar deze kaarten zijn voor onze supporters in ons stadion. We willen dat die kaarten naar de juiste mensen gaan’’, zegt Ostendorp.