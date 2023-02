De Graafschap-trainer Poldervaart kampt met zeldzame spierziekte: ‘Ik heb veel pijn en slaap niet’

Column Woor is ’t vehaal van de ‘kleine luyden’?

In november 2022 verscheen ’t Verhaal van Gelderland: vier dikke buuk die same een äöverzich gaeve van de geschiedenis van Gelderland. Veurige waek vri-jdag gaf, op uutneudiging van de Heemkundekring Bergh, een van de samenstelles, bi-jzunder hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud Universiteit Dolly Verhoeven in ’t Cultuurhuus Heitkamp in ’s-Hirrebarg teks en uutleg äöver ’t projec.'

