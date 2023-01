De Graafschap zonder Schuurman en Lammers tegen hekkensluiter

met video De NPV stopt er na 100 jaar mee: ‘Met maar één jeugdlid, heb je geen toekomst’

NEEDE - Het is een uitgeklede toonstelling, maar toch ook een historische. Want na precies 100 jaar stopt de NPV er mee. De Spilbroekshow met 521 ingezonden konijnen is de laatste. ‘Het gaat niet langer zo.’

28 januari