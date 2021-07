De groene vlag wappert bij het Zone.college in Borculo: ‘We zijn nu een Eco-School!’

Bestuurs­cri­sis Montfer­land: ‘Echt wel iets aan de hand, maar geen drama’

8 juli DIDAM/ 'S-HEERENBERG - Er is écht iets aan de hand in Montferland op bestuurlijk gebied, maar van een ‘bijzonder dramatisch gehalte’ is het allemaal niet. Dat is de conclusie van een verkennend onderzoek naar de bestuurscultuur in de gemeente Montferland.