'De groep van 20 tot 40 jaar ontbreekt grotendeels in de Achterhoek'

Zwaarte en lichtheid in ode aan Leonard Cohen in Zutphen

5:00 9 november 2016 was een zwarte dag voor Marlies Claasen, Tom Klein, Ernest Beuving, Ariane Greep en Bas Steman. Niet alleen kwam tot hun leedwezen toen president Donald Trump aan de macht in de VS, ook hoorden ze op die dag dat hun muzikale held Leonard Cohen twee dagen eerder was overleden. Het vijftal besloot de handen ineen te slaan om een eerbetoon aan Cohen in elkaar te draaien. De voorstelling So Long Cohen beleeft op 25 januari haar première in het Zutphense Theater Hanzehof.