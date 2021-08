De hardste gil tijdens het ‘Fluisterbos-light’ in 's-Heerenberg? Die kwam van een moeder

Erik Hagelstein waagt zich met The Voice Senior aan tv-avon­tuur

13:17 DOETINCHEM/ HILVERSUM - Erik Hagelstein, zanger en columnist van De Gelderlander, maakt komende vrijdag zijn opwachting bij The Voice Senior op RTL4. Over de afloop mag de 60-jarige Doetinchemmer niets vertellen, maar hij verschijnt in ieder geval in beeld.