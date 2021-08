De hele week open inloop voor vaccinatie in Doetinchem en Lichtenvoorde

UpdateDOETINCHEM - Achterhoekers die nog geen vaccinatie hebben tegen corona kunnen de komende week zonder afspraak terecht voor een prik bij de locaties in Lichtenvoorde en Doetinchem. De GGD heeft een open inloop ingesteld vanwege het succes van eerdere open inlopen in Borculo en Lichtenvoorde.

De open inloop in Lichtenvoorde trok donderdag liefst 303 bezoekers. In Borculo kwamen een dag eerder ook nog eens 92 mensen een vaccinatie tegen corona halen. De GGD Noord- en Oost-Gelderland spreekt van een ‘groot succes’. Daarom is besloten de locaties in Doetinchem en Lichtenvoorde van maandag 9 tot en met zondag 15 augustus open te stellen voor iedereen die nog geen vaccinatie heeft gehad. Ook in Zutphen kan gevaccineerd worden zonder afspraak.

Laagdrempelig

‘Bezoekers gaven aan dit een laagdrempelige manier van vaccineren te vinden', meldt de GGD in een persbericht. ‘Een aantal was door de vakantie nog niet toegekomen aan het maken van een afspraak. Een 90-jarige bezoeker werd door haar buurman gebracht omdat ze het samen over vaccineren gehad hadden. Op beide locaties hebben jongeren de meeste interesse in vaccineren zonder afspraak. Ongeveer de helft van het aantal bezoekers komt uit geboortejaar 2003 en later. De overige 50 procent is meer verspreid over de andere geboortejaren.’

Topsporthal

In Doetinchem wordt gevaccineerd in de zogenoemde Topsporthal aan de Sportweg. In Lichtenvoorde in de Hamalandhal. Er is inloop van 11 tot 19 uur. Deze vrije inloop is alleen voor mensen die nog geen vaccinatie hebben gehad. Een tweede prik op vrije inloopbasis is niet mogelijk. Na de vaccinatie wordt een afspraak gemaakt voor de tweede prik. Mensen moeten wel een geldig ID-bewijs meenemen.