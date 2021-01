De Heurne wint in Gelderland en gaat door naar landelijke finale ‘Kern met Pit’

Die onderscheiding is in totaal 2500 euro waard en plaatst De Heurne ook in de finale van de landelijke wedstrijd, die in juni wordt gehouden.



Het Nieuws Heurns Veld is aangelegd op een oud voetbalveld aan de Linderdijk. Daar is met hulp van kinderen van basisschool De Höve een plan uitgewerkt voor een nieuwe opzet. Het Nieuws Heurns Veld wordt niet alleen gebruikt voor sport en spel, maar ook voor natuur. Het is tevens een plek voor alle inwoners van de Heurne om elkaar te ontmoeten.



Kern met Pit is een 42 jaar oude wedstrijd van de KNHM Foundation van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij. De wedstrijd stimuleert lokale projecten uit vooral de kleine kernen.