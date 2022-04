De huifkar van Elver rijdt weer door Nieuw-Wehl

PvdA schuift aan in huidig college Oude IJssel­streek; adviseert informa­teur

ULFT - De huidige coalitiepartners in de Oude IJsselstreek, Lokaal Belang (tien zetels) en CDA (drie zetels) kunnen door. Om een meerderheid te blijven houden in de raad moet er wel een derde partij in de coalitie, dit lijkt de PvdA (drie zetels) te worden. Althans, dat is het advies van informateur Richard Berenschot.

8 april