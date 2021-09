De jaaropgave is psychoanalyse in een notendop: ‘Ik weet even niet waar ik levensvreugde vandaan moet halen’

columnVroeger was er meer contant geld in omloop. Toen waren transacties – en ook het leven – vager. Wie geen tijd, geld of zin heeft om een psychiater te bezoeken om erachter te komen wat er met je aan de hand is, kan ook een jaaropgave maken. In dit deel van de wereld is kapitaal de maatstaaf van bijna alles. Waar je je geld aan uitgeeft, laat ongenadig zien waar je was, wie je bent of hoopt te zijn: psychoanalyse in een notendop.