De jacht op Achterhoeks wild is geopend, maar wat gebeurt er met het vlees nu de horeca dicht moet?

Kinderlok­ker actief in Winters­wijk? ‘Dit is beangsti­gend voor kinderen’

13 oktober HUPPEL/ RATUM - De politie is op zoek naar een man die in buurtschappen rond Winterswijk kinderen aanspreekt, volgt en lastigvalt. ,,Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd voor wie dit een beangstigende ervaring is”, zegt de Winterswijkse wijkagent Willem Saris.