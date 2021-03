‘De jeugd is opgegroeid in het paradijs. Misschien daarom hebben ze het zo moeilijk’

oproep Heb jij op de BoerBurger­Be­we­ging gestemd? Laat weten waarom dat jouw keus was

19 maart Ooit kleurde de Achterhoek rond de verkiezingen CDA-groen. De partij was van oudsher dé plattelandspartij. Anno 2021 zijn de christendemocraten in geen van de acht Achterhoekse gemeenten nog de grootste. Het laatste zetje is gegeven door de BoerBurgerBeweging (BBB), die in de regio duizenden stemmen heeft behaald en met één zetel in de Tweede Kamer komt.