De jonge generatie wil met in de vaart der volkeren en dan stao’j der as oldere duk hulpeloos bi-j

Kleinzoon Simon (65) eert in Linde gevechtspi­loot Peter Malin: 'Deze plek zit voor altijd in ons hart'

Het is een verhaal uit Linde waar nog maar weinig over bekend was. Op 31 mei 1942 stortte in de Vordense buurtschap een geallieerd vliegtuig met vijf bemanningsleden door vijandig vuur neer nadat ze bommen hadden gegooid op Keulen. Allen kwamen om, onder wie de Engelse piloot Peter Malin. Waar precies, dat bleef voor diens familie decennialang onbekend. ,,Ik heb me altijd afgevraagd waar mijn opa is neergestort.”

