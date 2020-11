De jonge huurders voor de eerste betaalbare Uuthuuskes in Lintelo en IJzerlo staan al klaar

In totaal kunnen er tien van deze jongerenwoningen in de vijf kleine kernen in de gemeente Aalten worden geplaatst. De bewoners voor elk twee Uuthuuskes in IJzerlo en Lintelo zijn geselecteerd, De Heurne, Haart en Barlo volgen.

Binding met de kern

Vereiste is dat de jongeren een binding met die kleine kern hebben. De Uuthuuskes zijn woonruimte in afwachting van bijvoorbeeld een grotere, eigen koopwoning in die kern. En tijdelijk, want wie jonger is dan 28 mag er volgens het jongerencontract vijf jaar blijven wonen, wie ouder is dan 28 twee jaar.

Volledig scherm Blik van binnenuit. © WAM & Van Duren

De gemeente denkt dat de eerste Uuthuuskes volgend voorjaar geplaatst worden. Dat plaatsen kan binnen een dag, vertelt Freek van Zeist van The New Makers uit Delft. Dat bedrijf ontwerpt èn produceert de Uuthuuskes. Het uitgangspunt is overal hetzelfde: compacte woningen van houten panelen, gasloos, duurzaam, compleet afgewerkt.

Volledig scherm Een blik op twee mogelijke Uuthuuskes vanaf de openbare weg. © WAM & Van Duren

Nauwkeurig

The New Makers produceert de panelen zelf, met computergestuurde freesmachines. Van Zeist: ,,Ze zijn ongelooflijk precies, tot op 0,3 millimeter nauwkeurig. Het is net als Lego snel in elkaar te zetten. En weer uit elkaar te halen.” Het Delftse bedrijf werkt samen met de Winterswijkse aannemer WAM & Van Duren. ,,Wij ontwerpen en produceren, bij hen in de fabriek gaan ze alles monteren, daarna wordt het in zijn geheel op de plek neergezet. Dat kan in één dag.”

Volledig scherm Een 'opengewerkt' Uuthuuske. © WAM & Van Duren

Te verhuizen woningen

Ook de fundering met schroefpalen is opnieuw te gebruiken. Architect Van Zeist: ,,Als die er uit zijn, zie je niet meer dat er een woning heeft gestaan.” De woningen kunnen na een paar jaar verhuizen naar een van de andere kleine kernen in Aalten, afhankelijk van de vraag. De woningen worden verhuurd door de Achterhoekse Wooncoöperatie.