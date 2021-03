De kassa rinkelt weer in Borculo: ‘De eerste klant ging met vijf tassen vol kleding de deur uit’

Februari was goed nat: tevreden­heid over herstel Achterhoek­se grond, maar waken voor nieuwe droogte

2 maart WINTERSWIJK - Er is tevredenheid over het herstel van de droge grond in de Achterhoek. Tegelijkertijd waarschuwt Waterschap Rijn en IJssel dat een droge maand maart voor nieuwe problemen kan zorgen.