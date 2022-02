De Ketting Kledingruil bestaat één jaar: ‘Iedere tas voelt als een cadeautje’

Carmen Molenaar uit Ulft zag een jaar geleden in een Facebook-groep een bericht over de Ketting Kledingruil, een initiatief dat in coronatijd ontstond in Amsterdam. ,,Het duurzame karakter en ‘ontspullen’ spraken me heel erg aan. In Ulft was zoiets nog niet, dus ik besloot om het zelf op te zetten.”



Het initiatief heeft binnen een jaar dertig deelnemers. De Ulftse Claudia Krauts is er al vanaf het begin bij. ,,Ik vond het idee meteen erg leuk”, zegt ze met een grote glimlach op haar gezicht. ,,Elke keer dat ik een tas krijg, voelt het weer als een cadeautje.”