‘De kick van een full pull’ bij de trekkertrek in Neede

Vlaggen van Jong Gelre wapperen in de wind aan de Noordijkerveldweg in Neede. Achter de koeienstal staan meer dan honderd tractoren in het rennerskwartier. Langs de twee wedstrijdbanen genieten de toeschouwers van de krachtpatsers die met brullende motoren, vette, zwarte rookwolken uit hun uitlaten de lucht in spuiten. Wat de lol is van trekkertrek? „Het is de kick dat je overkomt bij de 100 meter”, omschrijft de vrouwelijk coureur Monique Roesink (32) uit Gelselaar de euforie na de ‘full pull’, die ze net heeft gehaald.