De kick van zingende stenen: Martie is al decennia de vaste molenaar van de Wenninkmolen in Lintelo

Kanoën en klunen tijdens 4e Internatio­na­le Berkel Kanorally

REKKEN/BORCULO - Het hoeven niet per se ‘mannen met baarden’ te zijn, maar een béétje flink moet je wel zijn, wil je meedoen aan de Berkel Kanorally. Zaterdag 27 en zondag 28 augustus beleeft het evenement de vierde editie, is de bedoeling. Mits het aantal coronabesmettingen laag en het waterpeil in de Berkel juist voldoende hoog is...

4 augustus