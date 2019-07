‘De kinderen sluiten weddenschapjes of ik wel of niet word gearresteerd tijdens mijn vakantie in Rusland’

In september 2016 vroeg de Russische tv-zender Zvezda TV me om een toelichting op de presentatie van het eerste voorlopige strafrechtelijk onderzoeksrapport over de ramp. Zvezda TV is een Kremlinzender. Zvezda is Russisch voor ster, en de ster is het symbool van de Russische krijgsmacht: het Russische ministerie van Defensie runt de zender. Heel kort: die toelichting door mij als Russischsprekende Nederlandse journalist werd vakkundig gesaboteerd door technisch gepruts, waardoor de uitzending bleef hangen in commentaar op een dezelfde dag geventileerde complottheorie rond de ramp. Dezer dagen gaat het weinig anders, maar doordat het onderzoek zoveel verder is, neemt de druk op Rusland evengoed toe. Ik hoop dat het deze vakantie over meer gaat dan over de MH17.