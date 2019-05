De kinderen uit Moskou kwamen hier, nu gaat het mannenkoor naar Moskou

Eerbetoon aan Ramses Shaffy in de openlucht in Gendringen

13:00 GENDRINGEN - In december is het tien jaar geleden dat Ramses Shaffy stierf in Amsterdam. Tijd voor een eerbetoon in de vorm van een theatershow, vond Roel Salemink (39) uit Gendringen. Vanavond is de voorstelling te zien in Openluchttheater Engbergen.