De kooravonden van 100-jarig Heelwegse koor Gloria in Excelsis zijn: ‘Gemuudelijk, maar met de puntjes op de i’

HEELWEG - Met zo’n 35 leden vierde het Heelwegse koor Gloria in Excelsis Deo tien jaar geleden het 90-jarig bestaan. Nu staat het eeuwfeest voor de deur, met precies hetzelfde ledental. Dat illustreert dat het koor springlevend is.

De wekelijke oefenavonden staan al even in het teken van de zangstukken, die zaterdagavond 9 maart worden uitgevoerd tijdens het jubileumconcert. Gastzangers helpen om alle stemmen van het Christelijk gemengd koor stevig bezet te hebben. Zelfs de wijkpredikant zingt mee, vertellen voorzitter Anneke Fokkink en secretaris Joke Peppelman. ,,De gastzangers doen mee op projectbasis, de meesten zingen ook bij een ander koor.’’

Ze zingen graag mee met het Heelwegse koor en dat heeft volgens de twee bestuursleden ook te maken met de populaire dirigent Gerrit te Lindert. ,,Gemuudelijk, maar met de puntjes op de i’’, zo omschrijven ze de kooravonden. ,,Zijn aanpak past hier heel goed. Hij heeft koren die op een hoger niveau zingen, maar sfeer en plezier in zingen is hier belangrijk’’, zegt voorzitter Fokkink. ,,Niet dat het niveau laag is, maar we doen niet mee aan concoursen, dat hoeft voor ons niet meer.’’

Zoveel stemmen, zoveel zinnen

Volledig scherm Heelweg Koor Gloria met voorzitter Anneke Fokkink © Jan Ruland van den Brink Het repertoire bestaat voor ongeveer de helft uit kerkelijke muziek. ,,We zingen eigenlijk alles, ook lichter werk’’, zegt Fokkink. Daarmee komen alle koorleden aan hun trekken. ,,Dat heb je met een koor: zoveel stemmen, zoveel zinnen.’’



Dominee Knottnerus stond in 1919, samen met enkele grotere boeren, aan de wieg van het koor. Hij had ook de hervormde scholen in Varsseveld en Heelweg opgericht. Het koor zong in de Maranatha kapel in Heelweg. Die kapel sneuvelde in de oorlogsjaren.

Uitstapjes met de bus

Gloria is een van de vele verenigingen die gebruik maken van het Buurtschapshuis, waar meer dan tien clubs en verenigingen hun bijeenkomsten houden. Zoals de toneelvereniging, die ooit is voortgekomen uit Gloria. Nog altijd is er eens per jaar een zang-toneelavond. ,,Met wat liedjes en toneel’’, zegt Joke Peppelman. ,,In het begin speelden we dat volledig zelf, maar daarna werden de toneelstukjes gedaan door de toneelvereniging.’’

Het hoor kent jaarlijks een concert, zingt in kerkdiensten en treedt enkele keren op in een ziekenhuis of verzorgingshuizen. Daarnaast is er, vermoedelijk al vanaf het begin, een jaarlijks uitstapje met de bus.

Op donderdag 7 maart, de dag dat het koor exact 100 jaar bestaat, is er een receptie in het Buurtschapshuis. Aan het jubileumconcert zaterdag 9 maart om 20.00 uur in de Grote of Laurentiuskerk in Varsseveld, wordt meegewerkt door het koperensemble van de Christelijke muziekvereniging Psalm 150, Bert en Cor Vinke (orgel en viool) en Emma Heijink (piano). Entreeprijs 5 euro.